تويوتا كورولا 2021 تصل مصر استعدادا لطرحها بالأسواق.. صور

أعلن الوكيل المصرى للعلامة التجارية للسيارات تويوتا العالمية عن وصول ، السيارة الأكثر انتشارا حول العالم تويوتا كورولا موديل 2021 الشكل الجديد إلى السوق المصرية منذ ساعات قليلة .

وأضاف الوكيل ان السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 ، من المفترض تسليمها للموزعين المعتمدين داخل مصر فى الأيام المقبلة حتى يتم طرحها فى الأسواق.

وتتميز تويوتا كورولا موديل 2021 بثبات على السرعات العالية، تصميم السيارة الخارجي اكثر من رائع يتفوق على المنافسين ، كما أن السيارة موفرة في الوقود ومتوفرة في أسعار قطع الغيار والصيانات، وواسعة من الداخل ومناسبة للعائلات .

وتستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانا، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن الاسعار للسيارة تويوتا كورولا موديل 2021 ، فقد أعلن الوكيل عن طرح اكثر من فئه لهذا الموديل ، فإن سعر الفئة الأولى يبلغ 315 ألف جنيه، والثانية بـ350 ألف جنيه، والثالثة بـ400 ألف جنيه، والرابعة بـ450 ألف جنيه، والفئة المانيوال بـ 290 ألف جنيه.