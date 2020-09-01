تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور

تويوتا ياريس 2020 toyota yaris. يتابع محبو السيارات دائما الجديد في مواصفات أي سيارة و محركاتها ليكونوا علي دراية بأحدث المحركات و المواصفات خصوصا للسيارات التي يحبونها، و في هذا السياق نعرض عليكم مواصفات السيارة









مواصفات تويوتا ياريس 2020 toyota yaris

تنتمي السيارة لفئة السيارات الهاتشباك وتأتي بمحرك 1300 سي سي رباعي الأسطوانات قوة 98 حصان جر أمامي عزم دوران 125 نيوتن متر، ونظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات وتتسارع السيارة تويوتا ياريس 2020 toyota yaris من 0 إلى 100 كم في ساعة خلال 11 ثانية و تصل سرعتة القصوي الي 165 كم/ساعة وتستهلك 5 لتر لكل 100 كم و بها فتيس مانيوال.





ويتوافر فئة ثانية من السيارة تويوتا ياريس 2020 toyota yaris بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات 1500 سي سي 105 حصان مع عزم دوران 140 نيوتن متر، مع نظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات و يتسارع من 0 إلى 100 كم في ساعة خلال 10 ثواني وتبلغ السرعة القصوى 175 كم في ساعة وتستهلك السيارة وقود بمعدل 5 لتر لكل 100 كم و بها فتيس اوتوماتيك .