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سيارات

تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:01 م
تويوتا ياريس 2020
تويوتا ياريس 2020 toyota yaris
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اشرف غطية
يتابع محبو السيارات دائما الجديد في مواصفات أي سيارة و محركاتها ليكونوا علي دراية بأحدث المحركات و المواصفات خصوصا للسيارات التي يحبونها، و في هذا السياق نعرض عليكم مواصفات السيارة  تويوتا ياريس 2020 toyota yaris.


مواصفات تويوتا ياريس 2020 toyota yaris
تنتمي السيارة لفئة السيارات الهاتشباك وتأتي بمحرك 1300 سي سي رباعي الأسطوانات قوة 98 حصان جر أمامي عزم دوران 125 نيوتن متر، ونظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات وتتسارع السيارة  تويوتا ياريس 2020 toyota yaris من 0 إلى 100 كم في ساعة خلال 11 ثانية و تصل سرعتة القصوي الي 165 كم/ساعة وتستهلك 5 لتر لكل 100 كم و بها فتيس مانيوال.

تعرّف على مواصفات سيارة "تويوتا ياريس هاتشباك "2020 الجديدة
ويتوافر فئة ثانية من السيارة تويوتا ياريس 2020 toyota yaris بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات 1500 سي سي 105 حصان مع عزم دوران 140 نيوتن متر، مع نظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات و يتسارع من 0 إلى 100 كم في ساعة خلال 10 ثواني  وتبلغ السرعة القصوى 175 كم في ساعة وتستهلك السيارة وقود بمعدل 5 لتر لكل 100 كم و بها فتيس اوتوماتيك .
صدى البلد: سعر ومواصفات تويوتا ياريس 2020 toyota yaris في مصر ..صور

و تتوافر السيارة تويوتا ياريس 2020 toyota yaris في فئة ثالثة هاتشباك بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات 1500 سي سي   105 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر مع نظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات و تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 10.2 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 190 كم في الساعة وتستهلك السيارة وقود بمعدل 5.1 لتر لكل 100 كم و تتميز بفتيس CVT و هذا النوع يتميز بأفضل اداء للمحرك و اقل استهلاك للوقود و هذا الفتيس موجود ايضا في السيارة هيونداي نيو اكسنت كما يطبق عليها في مصر او الفيرنا كما يطلق عليها في باقي دول العالم .
أحدث أخبار و معلومات السيارات في مصر و العالم | التوكيل | شاهد: تويوتا تكشف عن ياريس 2020 الجديدة كليا بمحركات 3 اسطوانات

تويوتا ياريس 2020 toyota yaris بها الكثير من عوامل الرفاهية مثل التحكم الكهربائي في المقاعد، مثبت سرعة، مزيل الضباب في الخلف، أبواب شفط، امكانية غلق جميع أبواب السيارة من خلال باب السائق، بلوتوث وبعد المواصفات الأخرى، تأتي السيارة ببعض عوامل الأمان الممتازة مثل نظام الفرامل ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مساعد الفرامل BA، نظام التحكم في السيارة VSC و هذة الاضافات تعزز منها و تحسن اداؤها و تطفي عليها روح الفخامة .

ابعاد تويوتا ياريس 2020 toyota yaris
الطول          3945 مم
العرض       1695 مم
الارتفاع       1510 مم
سعة الشنطة           286 لتر
تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور
تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور
تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور
تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور
تقرير مفصل عن تويوتا ياريس toyota yaris الجديدة .. صور
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