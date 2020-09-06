إعصار هايشن يجبر تويوتا على غلق مصنعها جزئيا بجزيرة كيوشو

أعلنت شركة تويوتا موتور العالمية عن غلق مصانعها جزئيا في جزيرة كيوشو جنوبي اليابان غدا الاثنين ، بسبب تهديد إعصار هايشن باجتياح المنطقة في مطلع الأسبوع الحالي.





كانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أوضحت أن الإعصار قد يصل إلى اليابسة في مقاطعة كاجوشيما في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد مساء اليوم الأحد.





يذكر ان وكالة "بلومبرج" للأنباء اليابانية أفادت بأن شركة كيوشو للطاقة الكهربائية، قالت إن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 28 ألف منزل في كاجوشيما حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.





كما تعطل خدمات القطارات والطيران في البلاد بسبب الإعصار، وأوضحت كذلك شركة سكك حديد غرب اليابان أنها ستوقف العمليات بين هيروشيما و هاكاتا على خط سانيو شينكانسن فائق السرعة غدا الاثنين.





وأصدرت شركة سكك حديد وسط اليابان بيان أنه يمكن أن تعلق أو تغير وجهات بعض عملياتها في شبكة السكك الحديدية عالية السرعة.





وانضمت عدد من الشركات الأخرى لشركة تويوتا موتور فى غلق منشآتها مثل سوني وكانون .