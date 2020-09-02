صحة ولياقة.. أفضل الدراجات الهوائية وأسعارها فى مصر

تعتبر الدراجة الهوائية أو العجلة من أكثر الهوايات حبا لدى الصغار والكبار على مستوى العالم، بالإضافة إلى كونها رياضة تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتعمل على رشاقة الجسم وإذابة الدهون.





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كما أن الدراجة الهوائية هى وسيلة انتقال بسيطة، وتعمل الدولة المصرية حاليا على تعميم فكرة طرحها فى السوق المصرية بأسعار بسيطة، حتى يستخدمها العديد من أبناء الشعب المصرى، للاستفادة بالعديد من مميزاتها مثل استعادة صحة الفرد ولياقته البدنية والحفاظ على موارد الدولة من الطاقة.







وخلال السطور التالية نستعرض لكم أهم أنواع الدراجات الهوائية فى السوق المصرية وأسعارها.





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- الدراجات المحلية الجديدة

تبدأ هذه النوعية من 800 جنيه مصري لـ 1000 جنيه مصري، للأنواع الأقل وتتدرج الأسعار حتى 2000 جنيه مصري للأنواع المتوسطة 3000 جنية إلى 4000 جنيه للنواع الهجين وbmx.





- الدراجات المستوردة

تبدأ أسعار هذه النوعيات من 3000 آلاف جنيه مصري وتصل حتى 22 ألف جنيه مصري





- دراجات الأطفال

وتبدأ أسعارها من 500 جنيه مصري لـ ألف جنيه مصري.





- الدراجات الهوائية

وتتراوح أسعارها ما بين 1450 جنيها مصري لـ 3000 آلاف جنيه مصري، وتلك الأسعار على حسب إمكانيات كل دراجة.





- دراجة هوائية ماركة giant

Giant Method 00 Bike – Black، مقاسها 20، سرعة واحدة، وسعرها بمصر 6950 جنيها مصريا.





- دراجة هوائية اليت تو دي دي

وهى من ماركة giant، Giant Alight 2 DD Bike – White، المقاس:small، اللون الأبيض، وسعرها في مصر 6000 آلاف جنيه مصري.





- دراجة هوائية روف ثري

وهى من ماركة giant، لونها أبيض أو سيلفر، المقاس large، وسعرها في مصر 5500 جنيه مصري.





- دراجة هوائية ريفيل 29 er

وهي من ماركة giant، لونها أسود أو أزرق، المقاس: largk، وسعرها في مصر 4 آلاف جنيه مصري.