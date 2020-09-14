سهرناكوا معانا.. أمير مرتضى يرد على إعلان اتحاد الكرة لجدول الدوري

رد أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على إعلان اللجنة الخماسية لجدول الدوري المصري الممتاز منذ قليل.
وكتب أمير مرتضي على "تويتر": شكرا للسادة أعضاء اللجنة الخماسية على سرعة الاستجابة .. لو اعرف كدة كنت عملت تويتة مند بدري سهرناكوا معانا".
وجه أمير مرتضى منصور ، رساله للإتحاد درة القدم بشأن مباراة نادي الزمالك القادمة في الدوري المصري.
وكتب امير مرتضى منصور عبر تويتر قائلا "السادة اعضاء اللجنة الخماسية اسف يعني لو مفيهاش تطفل او رخامة مني .. ممكن اعرف المباراة الجاية امتى وفين ومع مين علشان بس نعمل حسابنا!! فعلًا الفضول هيموتني اعرف".
انتهت احداث مباراة الزمالك والانتاج الحربي بفوز الابيض بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.