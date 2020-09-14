سهرناكوا معانا.. أمير مرتضى يرد على إعلان اتحاد الكرة لجدول الدوري

رد أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على إعلان اللجنة الخماسية لجدول الدوري المصري الممتاز منذ قليل.





وكتب أمير مرتضي على "تويتر": شكرا للسادة أعضاء اللجنة الخماسية على سرعة الاستجابة .. لو اعرف كدة كنت عملت تويتة مند بدري سهرناكوا معانا".



