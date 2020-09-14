أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

ينتظر المسيحيون وقبلهم المسلمون احتفالات عيد الميلاد ورأس من عام إلى آخر، لكن الوضع قد لا يكون مبهجًا للكثيرين هذه السنة، فمنذ أن حلت 2020 وهي عودتنا على مفاجآتها الكارثية، فقد ألغت عدد من بلدان العالم، حيث تم إلغاء العديد من أنظمة تشغيل الإضاءة الاحتفالية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.





وتأثر موسم الأعياد بفيروس كورونا المستجد هذا العام، حيث ألغت العديد من المجالس بالفعل خطط عروض الأضواء الاحتفالية السنوية، ففي بريطانيا ألغت المجالس في اسكتلندا بالفعل خططها الاحتفالية هذا العام.





ومن بين المناطق التي ألغت فعالياتها مناطق إيست لوثيان، شمال وجنوب لاناركشاير، بيرث، كينروس، جنوب أيرشاير، رينفروشاير وهايلاند.



