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منوعات

أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:45 ص
رأس السنة
رأس السنة
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عزة عاطف
ينتظر المسيحيون وقبلهم المسلمون احتفالات عيد الميلاد ورأس من عام إلى آخر، لكن الوضع قد لا يكون مبهجًا للكثيرين هذه السنة، فمنذ أن حلت 2020 وهي عودتنا على مفاجآتها الكارثية، فقد ألغت عدد من بلدان العالم، حيث تم إلغاء العديد من أنظمة تشغيل الإضاءة الاحتفالية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وتأثر موسم الأعياد بفيروس كورونا المستجد هذا العام، حيث ألغت العديد من المجالس بالفعل خطط عروض الأضواء الاحتفالية السنوية، ففي بريطانيا ألغت المجالس في اسكتلندا بالفعل خططها الاحتفالية هذا العام.

ومن بين المناطق التي ألغت فعالياتها مناطق إيست لوثيان، شمال وجنوب لاناركشاير، بيرث، كينروس، جنوب أيرشاير، رينفروشاير وهايلاند.

لم تكن الأحداث الاحتفالية فقط هي التي أصبحت ضحايا لفيروس كورونا، مع تقليص إدنبرة لسوق عيد الميلاد في المدينة، ففي يوليو أوقفوا أيضًا بيع التذاكر لحفلة Hogmanay الخاصة بهم، لكنهم أكدوا منذ ذلك الحين أن الحدث سيقام ولكنهم ألغوه.
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أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

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