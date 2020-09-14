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فن

في عيد ميلاده.. سر الهجوم على يوسف الشريف بعد مسلسل النهاية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
يحل اليوم الإثنين، الموافق ١٤ سبتمبر عيد ميلاد الفنان يوسف الشريف.

قدم الفنان يوسف الشريف، العديد من الاعمال الفنية الهامة على مدار مشواره الفني كان من بينها مسلسل "القصير" و"كفر دلهاب"، و "لعبة ابليس"، و"الصياد" وغيرها من الاعمال.

وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "النهاية" والذي لاقى يوسف الشريف هجوم كبير عليه بعد عرضه، وذلك بسبب عدم ملامسة يوسف الشريف للسيدات بالعمل، حيث انه يشترط هذا البند بالعقود التي يمضي عليها، الامر الذي اثار الذي أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا بين مؤيدين ومعارضين.  

أعرب الفنان يوسف الشريف، عن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات في الأعمال الفنية، قائلا: "أنا مبستريحش خالص ودا مش لطيف بالنسبالي لما يبقا في مشاهد ساخنة أو قبلات في أعمالي، وبكتب دا فالعقود، وده مش جديد، وبعمله من 10 سنين، ويهمني أوي إن المشاهد وهو بيتفرج ميضايقش من أي حاجة".

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