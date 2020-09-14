مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14 -9- 2020 والقنوات الناقلة

قام اليوم، الاثنين 14 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية، ومباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين 14 سبتمبر 2020، على النحو التالي:





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

شيفيلد يونايتد × وولفرهامبتون – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

برايتون × تشيلسى – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم:

شباب الأهلى دبى × شاهر خودرو الإيراني – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 8.

الأهلى السعودى × الشرطة العراقى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7.

الهلال السعودى × باختاكور الأوزبكى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 8.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم حرس الحدود × المصري البورسعيدى – الثالثة والنصف عصرا – على قناة أون تايم سبورت.

أسوان × طنطا – السادسة مساء – على قناة أون تايم سبورت.

الاتحاد السكندرى × الأهلى – الثامنة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت.