البصل بـ4 جنيهات للكيلو..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 14-9-2020

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14-9-2020، وفقا لما اعلنه سوق العبور للجملة.
ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلي 2.5 جنيه و البطاطس لـ 3.8 جنيه للكيلو، البصل لـ4 جنيهات في الكيلو الواحد.
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وبلغ سعر الكوسة 6 جنيهات للكيلو و الجزر بدون عروش بـ 5 جنيهات و الفاصوليا بـ20 جنيها للكيلو و الباذنجان البلدي بـ 4 جنيهات و الرومي بـ 3 جنيهات.
و وصل سعر الباذنجان الأبيض لـ 4 جنيهات للكيلو و الفلفل الرومي بـ6 جنيهات و البلدي الحامي بـ 5 جنيهات و الفلفل الألوان بـ 14 جنيها.
وسجل سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات للكيلو والخيار الصوب بـ 6.5 جنيه و البلدي بـ 5.5 جنيه للكيلو و البامية بـ 18 جنيها.
وعلي صعيد الفاكهة وصل سعر كيلو الليمون الإضاليا بـ 3 جنيهات و العنب الأصفر بـ6 جنيهات وكذلك الأحمر و العنب الرومي الأحمر بـ 5 جنيهات و العنب الكرمسن بـ12 جنيها.
ووصل سعر الليمون البلدي لـ6 جنيهات للكيلو و البرتقال الصيفي بـ 13 جنيها و أبوسرة بـ 7 جنيهات، والتفاح الإيطالي بـ 23 جنيها و البلح السماني بـ3 جنيهات و الزغلول بـ 5 جنيهات.