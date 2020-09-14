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اقتصاد

البصل بـ4 جنيهات للكيلو..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 14-9-2020

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:15 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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محمد يحيي
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14-9-2020، وفقا لما اعلنه سوق العبور للجملة.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلي 2.5 جنيه و البطاطس لـ 3.8 جنيه للكيلو،  البصل لـ4 جنيهات في الكيلو الواحد.


وبلغ سعر الكوسة 6 جنيهات للكيلو و الجزر بدون عروش بـ 5 جنيهات و الفاصوليا بـ20 جنيها للكيلو و الباذنجان البلدي بـ 4 جنيهات و الرومي بـ 3 جنيهات.

و وصل سعر الباذنجان الأبيض لـ 4 جنيهات للكيلو و الفلفل الرومي بـ6 جنيهات و البلدي الحامي بـ 5 جنيهات و الفلفل الألوان بـ 14 جنيها.

وسجل سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات للكيلو والخيار الصوب بـ 6.5 جنيه و البلدي بـ 5.5 جنيه للكيلو و البامية بـ 18 جنيها.

وعلي صعيد الفاكهة وصل سعر كيلو الليمون الإضاليا بـ 3 جنيهات و العنب الأصفر بـ6 جنيهات  وكذلك الأحمر و العنب الرومي الأحمر بـ 5 جنيهات و العنب الكرمسن بـ12 جنيها.

ووصل سعر الليمون البلدي لـ6 جنيهات للكيلو و البرتقال الصيفي بـ 13 جنيها و أبوسرة بـ 7 جنيهات، والتفاح الإيطالي بـ 23 جنيها و البلح السماني بـ3 جنيهات و الزغلول بـ 5 جنيهات.

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