البصل بـ4 جنيهات للكيلو..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 14-9-2020

و وصل سعر الباذنجان الأبيض لـ 4 جنيهات للكيلو و الفلفل الرومي بـ6 جنيهات و البلدي الحامي بـ 5 جنيهات و الفلفل الألوان بـ 14 جنيها.





وسجل سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات للكيلو والخيار الصوب بـ 6.5 جنيه و البلدي بـ 5.5 جنيه للكيلو و البامية بـ 18 جنيها.





وعلي صعيد الفاكهة وصل سعر كيلو الليمون الإضاليا بـ 3 جنيهات و العنب الأصفر بـ6 جنيهات وكذلك الأحمر و العنب الرومي الأحمر بـ 5 جنيهات و العنب الكرمسن بـ12 جنيها.





ووصل سعر الليمون البلدي لـ6 جنيهات للكيلو و البرتقال الصيفي بـ 13 جنيها و أبوسرة بـ 7 جنيهات، والتفاح الإيطالي بـ 23 جنيها و البلح السماني بـ3 جنيهات و الزغلول بـ 5 جنيهات.