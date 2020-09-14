إنتاج أقمشة مفروشات وملابس باستخدام تريكو الجاكارد.. مشروع تخرج بـ"تطبيقية حلوان"

قدمت طالبة بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، مشروع تخرج عن انتاج اقمشة مفروشات وملابس معاصرة باستخدام تريكو الجاكارد للنهوض بالصناعة المصرية، حيث تهتم كلية الفنون التطبيقية بمساعدة الطلاب على اختيار مشاريع تساعدهم على مواكبة السوق وتطويره والتطبيق العملي لمناهج الدراسة الأكاديمية لتخريج طالب قادر على العمل والمنافسة في مجالات مختلفة.

















واعتمدت الطالبة ميرنا هاني سعيد في مشروع (محور تريكو) علي تطبيق استخدام الفن البصري أو ما یعرف بـ "الأوب آرت لابتكار تصميمات حديثة من اقمشة تريكو الجاكارد تناسب الاستخدام المعاصر لأقمشة المفروشات والملابس للنهوض بالصناعة المصرية وتأهليها للمنافسة الخارجية، وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي متمثل في احدي الكيانات الصناعية الكبرى بالمنظفة الصناعية بشبرا الخيمة والتي تم التنفيذ بها.





وأقيم المشروع تحت اشراف الأستاذة الدكتورة منى السمنودي ، والأستاذة الدكتورة امال يونس، والدكتورة رشا عبدالهادي، والدكتورة راوية علي، والمهندس مصطفى محمود.