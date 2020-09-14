اليوم... ورشة عمل للباحثين بالكليات العملية بجامعة حلوان

يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بهدف المساهمة فى رفع تصنيف الجامعة محليًا وعالميًا، والورشة مخصصة للباحثين بالكليات العملية، يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة، ومدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.





يحاضر في ورشة العمل الأستاذة الدكتورة داليا أحمد أستاذ الصحة العامة بكلية الطب - جامعة القاهرة.







