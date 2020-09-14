ضبط 9 كيلو حشيش بحوزة شخصين بالدقهلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.





تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,600 كيلو جرام – مسدس محلى الصنع "ساقية" - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة") بحوزة شخصين بمديرية أمن الدقهلية .



