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حوادث

ضبط 9 كيلو حشيش بحوزة شخصين بالدقهلية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
حشيش
حشيش
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,600 كيلو جرام – مسدس محلى الصنع "ساقية" - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة") بحوزة شخصين بمديرية أمن الدقهلية .

وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .
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