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فن

حياة جديدة.. اليوم عقد قرآن وزفاف ديانا كرزون

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم الفنانة ديانا كرزون بعقد قرانها على معاذ العمري، حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت ديانا كرزون على الصورة: "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

تابعت: "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام".

أضافت ديانا كرزون: "كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".

من ناجيه أخرى أطلقت الفنانة ديانا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا بتضحك" من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.
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