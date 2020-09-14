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تعليم

قبل انطلاق الدراسة بها.. 10 معلومات عن الجامعات الأهلية الجديدة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:21 م
الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية
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نهلة الشربيني
استطاعت الجامعات الأهلية الجديدة تحقيق نجاح كبير في جذب الطلاب لها بتنسيق الجامعات 2020، لذا ننشر لكم 10 معلومات هامة عن الجامعات الأهلية الجديدة.

 1- الجامعات الأهلية الجديدة هي جامعات غير هادفة للربح وهي جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ، ولائحته التنفيذية والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.


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 2- توفر الجامعات الأهلية الجديدة سكنا فندقيا متميزا داخل مقار الجامعة يدار بواسطة شركة متخصصة وبه كافة المقومات المعيشية.

 3- كما توفر الجامعات الأهلية الجديدة مجموعة من الكافيتيريات بالإضافة الى وسائل انتقال من والى القاهرة. 
4- يوجد تأمين صحي للطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة من خلال إحدى الشركات المتميزة في مجال التأمين الصحي ويؤخذ في الاعتبار التأمين على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد مخاطر التجارب العلمية والتنقلات. 
5- توجد توءمة على مستوى البرامج مع جامعات أوروبية وانجليزية ويحصل الطلاب على شهادات مزدوجة. 
6- يتم جذب نماذج متميزة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة المتميزة من جامعات دولية كي يكون هذا التعاون نواة للتوءمة في برامج أكاديمية مختلفة 
7- هناك 3 أنواع من المنح المتاحة للطلاب، وهي " منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - منح البنك الأهلي المصري - منح تطرحها الجامعات ". 
8- الجامعات الأهلية بنيت على ان يكون جزءًا كبيرًا من الالتحاق بها مبنى على القدرات والمعارف التي يتم تقييمها في اختبار قدرات. 
9- معايير اختيار الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية سيتوقف على اختبارات معتمدة في الجامعات العالمية. 
10هناك برامج خاصة وحديثة في الجامعات الأهلية في تخصصات الذكاء الصناعي وعلوم الحاسب. 

و يبلغ تنسيق التقديم للجامعات الاهلية 90% للطب البشرى و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات، ويسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 17 سبتمبر.
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