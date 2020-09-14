مصر للبترول: تصدير زيوت المحركات عالية الجودة لـ أوغندا ورواندا

أكد المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول أن اجمالى عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة بلغ 1504 محطات في مختلف محافظات مصر متصدرة شركات التسويق من حيث عدد المحطات، لافتا الى الانتهاء من تطوير 86 محطة ومنفذ خلال العام بتكلفة 40 مليون جنيه.





وأشار "فتحي" خلال الجمعية العمومية، إلى نجاح الشركة في تصدير كميات من زيوت المحركات والزيوت الصناعية عالية الجودة لدولتى أوغندا ورواندا ، وبلغت قيمة الصادرات من وقود النفاثات وتموين السفن والزيوت أكثر من 6 مليارات جنيه، وأوضح أنه تم توريد وحدات تموين الطائرات بالتعاون مع شركة روهربمبن الألمانية بقيمة 80 مليون جنيه مع استكمال تدعيم الاسطول طبقًا للتعاقد، كما تم تدعيم نشاط تموين السفن بشراء ناقلتين بحريتين جديدتين مزدوجة البدن.





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كما تم الانتهاء من إنشاء محطة تموين الطائرات بمطار بورسعيد بتكلفة 12 مليون جنيه، والتعاقد على إنشاء محطتى تموين طائرات بمطارى سفنكس والعاصمة الدوليين، كما تم التعاقد مع شركة بتروجت لإنشاء منظومة تخزين وتداول وقود النفاثات بمستودع بدر وربطه بمطار القاهرة الدولى بتكلفة إجمالية 715 مليون جنيه ، كما أوضح أنه تم البدء فى مشروع نظام إدارة الإصول والموارد بتكلفة تقدر بحوالى 98 مليون جنيه فى إطار برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات باستخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمنة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول .





حضر الجمعية كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للمالية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .