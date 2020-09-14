فى 10 دقائق.. حضري النودلز بالجمبري

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير عمل سلطة الجمبرى بالنودلز من خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة.







مقادير سلطة جمبري بالنودلز:

جمبري مقشر

طماطم شيري

موتزاريلا

ريحان

زبدة ثوم

بصل اخضر

صويا صوص

اويستر صوص

زيت سمسم

جنزبيل فريش

فلفل الوان

نودلز

فلفل ملح

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طريقة تحضير سلطة جمبري بالنودلز:

* يخلط زيت السمسم مع الثوم و اويستر صوص و الريحان و الصويا صوص و الجنزبيل في الكبة

* يوضع البصل و الفلفل الألوان على النودلز مع الطماطم المجففة

* يتبل الجمبري و يشوى على الجريل ثم تخلط كل المكونات مع بعض ثم ترش الموتزاريلا عليها بالهنا