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رياضة

النصر السعودي يبدأ تحركاته لضم أراسكايتا لاعب فلامنجو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:45 م
أراسكايتا
أراسكايتا
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إسراء أشرف
أفاد تقرير صحفي، بأن نادي النصر السعودي، قدم عرضا رسميا، من أجل الحصول على خدمات جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنجو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة "Tyc sport"، فإن النصر قدم عرضًا للنادي البرازيلي، لضم أراسكايتا لمدة موسمين، مقابل 15 مليون يورو.

وأوضح التقرير، أن ذلك جاء بعد فشل المفاوضات مع قائد أتالاتنا، الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، الذي رفض الرحيل عن فريقه الإيطالي.

وكان أراسكايتا شارك مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، وحصد المركز الثاني، بعد الخسارة ضد ليفربول في المباراة النهائية.
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