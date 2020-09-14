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منوعات

الشخير أثناء النوم يؤدى إلى خطر الوفاة بفيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يشخرون وهم نائمين قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا بثلاث مرات إذا تم إدخالهم إلى المستشفى.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أجرى علماء جامعة وارويك مراجعة لـ 18 دراسة حول توقف التنفس أثناء النوم وفيروس كورونا.


 ووجدوا أن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة ، التي تسبب الشخير والاختناق عندما تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء مؤقتًا أثناء النوم ، معرضون بشكل أكبر لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب الفيروس.

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وتعد  هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة إذا أصيبوا بـ Covid-19.


يعتقد أن ما يصل إلى 1.5 مليون شخص يعانون من توقف التنفس أثناء النوم في المملكة المتحدة ، ويقال إن 85 في المائة من الحالات لم يتم تشخيصها.  في الولايات المتحدة ، تشير التقديرات إلى أن 22 مليون شخص يعانون من هذه الحالة.

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