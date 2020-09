كل يوم ابعتلك السلام .. خالد النبوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

View this post on Instagram

أمي حبيبتي🙏.. سنتين على الرحيل وانتي لسه النور اللي بينور الطريق.. كل يوم ابعتلك السلام وادعي لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي و عملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل.. وحشتيني🙏🙏