كل يوم ابعتلك السلام .. خالد النبوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

تذكر الفنان خالد النبوي والدته بكلمات موثرة في ذكرى رحيلها التانية.

كتب خالد النبوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام": " أمي حبيبتي سنتين على الرحيل وانتي لسة النور اللي بينور الطريق.. كل يوم ابعتلك السلام وادعي لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي وعملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل.. وحشتيني".





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ويستعد خالد النبوى حاليا للقيام بتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.





فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.