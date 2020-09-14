شاهد .. مازيراتي maserati mc20 الجديدة فخر الصناعة الإيطالية

يخطط عملاق صناعة السيارات الإيطالي مازيراتي لطرح 10 سيارات جديدة في العامين القادمين في محاولة منه لإنعاش مبيعاته مرة أخري بعد أن شهدت تراجعا كبيرا الفترة الأخيرة.
وطرح العملاق الإيطالي فعليا مازيراتي maserati mc20 و هي تعتمد بشكل كبير في هيكلها علي الكاربون فايبر من نفس شركة الكاربون التي وردت هيكل بوجاتي شيرون.
ومن المعروف أن الكاربون فايبر قوي ويمتاز بأنه خفيف الوزن مما أدى لخفض وزن السيارة مازيراتي maserati mc20 حتي وصل إلي 1450 كيلو جرام مما سيدعم تسارعها بشكل كبير.
وتأتي السيارة مازيراتي maserati mc20 بمحرك بنزين 3000 سي سي دبل تيربو6 سلندر وهذا المحرك يعمل بنفس تقنيات محرك سيارات الفورمولا 1 لذلك ينتج 620 حصان ويتسارع من 0 حتي 100 خلال 2.8 ثانية وتبلغ سرعة القصوى إلى 325 كيلو متر في الساعة و هذا المحرك متصل بفتيس دبل كلتش 8 سرعات.
وينافس العملاق الإيطالي بقوة في مجال السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة لذلك سيطرح نسخة كهربائية للسيارة مازيراتي maserati mc20 بدفع رباعي ومدى 380 كيلومتر للشحنة الواحدة وستتفوق النسخة الكهربائية علي النسخة التي تعمل بالبنزين من حيث السرعة فالنسخة الكهربائية ستكون أسرع.