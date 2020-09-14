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أخبار البلد

بـ 180 درهما.. إجراء تحليل PCR لعملاء مصر للطيران القادمين من الإمارات بهذه المستشفيات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:37 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت شركة مصر للطيران، تعاونها مع مستشفيات وعيادات ASTER بإمارة دبي والإمارات الشمالية، بما يسمح لعملاء مصر للطيران القادمين من دولة الإمارات المسافرين إلى القاهرة أو أكثر من 35 نقطة حاليًا بشبكة خطوط الشركة بإجراء تحليل الـ PCR بسعر خاص 180 درهما إماراتيا؛ وذلك بموجب تذكرة سفر سارية مع مصر للطيران وجواز سفر الراكب أو بطاقة الهوية الإماراتية.

كان ذلك في ضوء حرص شركة مصر للطيران على توفير أفضل الخدمات لعملائها وفي ضوء متطلبات السفر التي فرضها فيروس كورونا (Covid 19).

وأعلنت مصر للطيران أنه يمكن للعملاء معرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل وعناوين مراكز التحاليل من خلال الاتصال برقم 04 440 0500 أو زيارة الموقع الإلكتروني لمستشفيات ومعامل تحاليل ASTER www.asterhospital.com  .

الجدير بالذكر أن مستشفيات ومعامل Aster لديها أكثر من 28 فرع من مراكز التحاليل في العديد من أنحاء دولة الإمارات.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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