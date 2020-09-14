بـ فيديو خاص .. هبة مجدى تهنئ يوسف الشريف بــ عيد ميلاده

هنأت الفنانة هبة مجدى الفنان يوسف الشريف بــ عيد ميلاده الـ42 من خلال مقطع فيديو خاص، ونشرت إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .
وعلقت انجى علاء على الفيديو، قائلة " النجمة القمر حبيبتي هبة مجدي ".
ورد ايضا الفنان يوسف الشريف عليها قائلا " الفنانة المبدعه هبه مجدي شكرًا جدًا وانتي طيبة وزوجك الفنان الجميل بخير يارب ودايمًا متألقين ".
الفنانه المبدعه هبه مجدي شكرًا جدًا🙏☺️وانتي طيبه وزوجك الفنان الجميل بخير يارب ودايمًا متألقين https://t.co/rgj5qFNe7i— Youssef el sherif (@ElSherif) September 14, 2020