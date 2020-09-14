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توك شو

هيا افعلها.. أحمد موسى يبدأ حلقة على مسئوليتي برسالة هامة للنادي الأهلي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:38 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم مهم جدا للنادي الأهلي بعد مشوار طويل في بطولة الدوري هذا الموسم، مرددا «يلا يا أهلي افعلها الليلة بالتتويج بالدوري». 

وأضاف أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «واثقين في الرجالة النهاردة اللي بتمثل النادي الأهلي، 90 دقيقة تفصل الأهلي عن الفوز بالدوري الأهلي».

وتابع أحمد موسى، «الدرع في الجزيرة ان شاء الله بأقدام لاعبي الأهلي كما تعودنا». 

وتترقب جماهير الأهلى مواجهة حسم لقب الدورى أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ 27 بالدورى الممتاز الليلة، خاصة أن الفوز يتوج الأهلى رسميًا بلقب الدورى الممتاز. 

ويدخل الأحمر المباراة مُحققًا العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعبًا واستقبل 8 أهداف، ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجومًا ودفعا بين أندية الدورى مُتربعًا على القمة برصيد 71 نقطة.

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