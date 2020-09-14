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تعليم

عميد كلية الإعلام توضح واقع الدراسات الإعلامية في مصر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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أحمد علام

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الويبنار تناول واقع الدراسات الإعلامية في مصر، و ملامح الخريطة المستقبلية لها، في ضوء المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وجاء ذلك في ظل الهجوم الذي تتعرض له دراسات الإعلام بالجامعات المصرية، تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتنسيق القبول بالجامعات ، لافتة إلى أن  الكلية حريصة على ألا تنفصل عن متطلبات سوق العمل، وأن تستجيب دائما لكل تطور يحدث في المهنة وما تفرضه المتغيرات والمستحدث من تطورات تكنولوجية ومعرفية، جنبا إلى جنب مع التأهيل الأكاديمي وفق أحدث معطيات العلم

 

وأضافت  هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن كلية الإعلام تسعى دوما إلى مواكبة تطورات سوق العمل والحرص على أن تكون مرتكزا لإعداد طلابها وتأهيلهم مهنيا وعلميا والعمل على تطوير المقررات الدراسية الجديدة وتضيفها للبرامج الدراسية وتطوير لوائحها الدراسية، مع إشراك نخبة من العناصر المهنية في التدريب،وهم من خريجي الكلية وأصبحوا علي قمة الَمراكز القيادية المهمة الآن في العمل الإعلامي، بمختلف وسائله التقليدية والجديدة.

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 وأوضحت أن "الويبنار" شارك بها نخبة من خبراء الإعلام، وخريجي شعبة من العاملين في مختلف مجالات العمل الإعلامي، حيث استعرضوا بالتحليل والأرقام، خبراتهم التي اعتمدوا في اكتسابها على دراستهم للإعلام، واحتياجات سوق العمل، التي تكشف الحاجة إلى خريجي الإعلام المتميزين.


 وأكدت عميدة كلية الإعلام أن الكلية تحاول أن تكثر من المجالات داخل الكلية وتدريب الطلاب عليها لمساعدتهم على مواكبة سوق العمل في الوقت الحالي مثل الدوبلاج و  التعليق الصوتي  وغيرهم من المجالات التي تساهم في خلق مساحة أكبر للطلاب في الالتحاق بسوق العمل.


جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان "إعلام ليه؟!"، تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ود. هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، وإشراف د. شيماء ذوالفقار، رئيس الشعبة الإنجليزية.


كما تضمن عرض نماذج من إنتاج طلاب الشعبة، خلال الفصل الدراسي السابق، كشفت جوانب التميز لدى طلاب وخريجي الكلية في الجوانب المعرفية والمهارية على حد سواء، وقدرتهم على استخدام أدوات العصر وتقنياته، بشكل احترافي يؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل الإعلامية

 

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