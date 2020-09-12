AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ليلي عبد المجيد: كلية الإعلام تعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للطلبة للالتحاق بسوق العمل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:01 م
ليلي عبد المجيد عميدة
ليلي عبد المجيد عميدة كلية اعلام جامعة القاعرة
Advertisements
احمد علام
قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد إن الحملات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص كليات الإعلام وتحريض الطلاب على الابتعاد عنها هي حملات ليست لها أي صحة من التعبير ، لافتة إلى  ان سبب عدم تواجد فرص العمل لدي خريجي طلبة الإعلام هي الأعداد الكثيرة التي تلتحق بالكلية خلال كل عام.
  
وأضافت الدكتورة ليلي عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، أن خريجي الاعلام يجدون منافسة شرسة من جانب خريجي كليات آخري في سوق العمل بسبب الواسطة والمعارف التي انتشرت بشكل كبيرأدت إلى تقليل حجم تواجد طالب الإعلام في سوق العمل ، كما ان صناعة الاعلام تواجه تحديات كبيرة تدفعها لتقليل العمالة وهذا لا يعني ان  خريجي الاعلام لا يعملون 

وشددت  استاذة الإعلام على ضرورة توسيع المفهوم لدي الكثير من طلبة الإعلام ولا يضعون نفسهم في دائرة مغلقة والنظر للعمل في الصحافة أو الإذاعة والتليفزيون فقط، ولكن هناك مجالات كثيرة يستطيع منها خلالها الالتحاق بسوق العمل مثل صناعة المحتويالتي تحتاجها كل الشركات والمؤسسات داخل مصر وخارجها، لافتة إلى أن الكلية حرصت على الاهتمام بمجال صناعة المحتوي وتدريبهم على اعمال اعلامية اخري  لتلبية احتياجات سوق العمل 

وأكدت  ليلي عبد المجيد ،على ضرورة  تقليل حجم الاعداد المقبولة في كليات الإعلام حتي يستطيعوا توفير دراسة وتدريب أفضل وتوفير الارتباط اللازم بين احتياجات سوق العمل و العمالة في كل تخصص، مشيرة إلى  أن هناك احتياجات في سوق العمل الفني بسبب ان الكثير من الشباب ينظر إلى العمل فني نظرة دونية غير حقيقة 

وأشارت  إلى أن المؤسسات الإعلام تحتاج إلى خريجي كليات الإعلام للعمل في مجالات التوعية وحملات التنمية مثل التنمية المستدامة التي تحتاج إلى شباب إعلام يصبحون جزء من المنظومة في مشروعات التنمية لمواجهة الشائعات والاخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم المنتشرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلى عبد المجيد: الإخوان الإرهابية افتقدت القدرة على مخاطبة المصريين إعلاميا.. فيديو

ضروري خلال الفترة المقبلة.. نائب يطالب بربط التعليم الفني بسوق العمل

عميدة كلية الإعلام: استقبلنا أكثر من 4000 طالب خلال امتحان القدرات بنسبة أكبر عن السنة الماضية

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على المميزات وفرص العمل لبرنامج FMI بتجارة حلوان

محمود علم الدين لـ صدى البلد: بعض الأسر تعتقد أن التعليم خارج مصر أرخص.. وأسعار جامعاتنا الخاصة هي السبب

أستاذ الإعلام: الجامعات الأهلية تحد من جشع الجامعات الخاصة

ترشيحاتنا

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه

ما حكم أجر قارئ القرآن في المآتم .. الإفتاء تجيب

رغدة السعيد ترد على الشامتين في وفاة عزمي مجاهد: اللهم اجعل كل إساءة في ميزان حسناته

شابة تكتشف أشياء صادمة في وجبة دجاج من مطعم شهير

وفاة عزمي مجاهد بفيروس كورونا

حكم لبس الرجال السلاسل الفضية.. أمين الفتوى يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور

بتوب فسفورى.. نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة شبابية