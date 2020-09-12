ليلي عبد المجيد: كلية الإعلام تعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للطلبة للالتحاق بسوق العمل

قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد إن الحملات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص كليات الإعلام وتحريض الطلاب على الابتعاد عنها هي حملات ليست لها أي صحة من التعبير ، لافتة إلى ان سبب عدم تواجد فرص العمل لدي خريجي طلبة الإعلام هي الأعداد الكثيرة التي تلتحق بالكلية خلال كل عام.

وأضافت الدكتورة ليلي عبد المجيد أستاذ الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، أن خريجي الاعلام يجدون منافسة شرسة من جانب خريجي كليات آخري في سوق العمل بسبب الواسطة والمعارف التي انتشرت بشكل كبيرأدت إلى تقليل حجم تواجد طالب الإعلام في سوق العمل ، كما ان صناعة الاعلام تواجه تحديات كبيرة تدفعها لتقليل العمالة وهذا لا يعني ان خريجي الاعلام لا يعملون





وشددت استاذة الإعلام على ضرورة توسيع المفهوم لدي الكثير من طلبة الإعلام ولا يضعون نفسهم في دائرة مغلقة والنظر للعمل في الصحافة أو الإذاعة والتليفزيون فقط، ولكن هناك مجالات كثيرة يستطيع منها خلالها الالتحاق بسوق العمل مثل صناعة المحتويالتي تحتاجها كل الشركات والمؤسسات داخل مصر وخارجها، لافتة إلى أن الكلية حرصت على الاهتمام بمجال صناعة المحتوي وتدريبهم على اعمال اعلامية اخري لتلبية احتياجات سوق العمل





وأكدت ليلي عبد المجيد ،على ضرورة تقليل حجم الاعداد المقبولة في كليات الإعلام حتي يستطيعوا توفير دراسة وتدريب أفضل وتوفير الارتباط اللازم بين احتياجات سوق العمل و العمالة في كل تخصص، مشيرة إلى أن هناك احتياجات في سوق العمل الفني بسبب ان الكثير من الشباب ينظر إلى العمل فني نظرة دونية غير حقيقة



