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أخبار البلد

تشكيل اللجان النقابية والنوعية بمجلس النقابة العامة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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محمد غالى
أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، تشكيل اللجان النقابية والنوعية، فى الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفى.

وجاء تشكيل اللجان على النحو التالى:
1- الحسينى محمد عوض مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية.
2- الدكتور أحمد طنطاوى مقرر لجنة المنشأت البيطرية ودخلاء المهنة.
3- الدكتور شرف الدين فيصل، مقرر لجنة النقابات الفرعية.
4- الدكتورة شيرين على زكى مقرر لجنة الشكاوى والمقترحات .
5- الدكتور محمد أشرف مقرر اللجنة الاجتماعية.
6- الدكتور أشرف قاسم، مقرر اللجنة العلمية، ورئيس المركز العلمى.
7- الدكتور أحمد البندارى، مدير المركز العلمى.
8- صندوق التكافل:
- الدكتور محمد شفيق، مدير الصندوق.
- الدكتور الحسينى محمد عوض، أمين الصندوق.
9- الدكتور ناجى سلام، مقرر لجنة العلاج.
10- الدكتور أيمن حلمى، مقرر لجنة الإسكان. 
11- نادى العجوزة:
- الدكتورة ياسمين أبو الخير، رئيس مجلس الإدارة.
- الدكتور الحسينى محمد عوض أمين صندوق النادى. 
- أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة شيرين على زكى – الدكتور شرف الدين فيصل – الدكتور محمد أشرف – الدكتور محمد حجازى – الدكتور محمود عفيفى.
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