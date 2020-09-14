تشكيل اللجان النقابية والنوعية بمجلس النقابة العامة

أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، تشكيل اللجان النقابية والنوعية، فى الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفى.
وجاء تشكيل اللجان على النحو التالى:
1- الحسينى محمد عوض مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية.
2- الدكتور أحمد طنطاوى مقرر لجنة المنشأت البيطرية ودخلاء المهنة.
3- الدكتور شرف الدين فيصل، مقرر لجنة النقابات الفرعية.
4- الدكتورة شيرين على زكى مقرر لجنة الشكاوى والمقترحات .
5- الدكتور محمد أشرف مقرر اللجنة الاجتماعية.
6- الدكتور أشرف قاسم، مقرر اللجنة العلمية، ورئيس المركز العلمى.
7- الدكتور أحمد البندارى، مدير المركز العلمى.
8- صندوق التكافل:
- الدكتور محمد شفيق، مدير الصندوق.
- الدكتور الحسينى محمد عوض، أمين الصندوق.
9- الدكتور ناجى سلام، مقرر لجنة العلاج.
10- الدكتور أيمن حلمى، مقرر لجنة الإسكان.
11- نادى العجوزة:
- الدكتورة ياسمين أبو الخير، رئيس مجلس الإدارة.
- الدكتور الحسينى محمد عوض أمين صندوق النادى.
- أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة شيرين على زكى – الدكتور شرف الدين فيصل – الدكتور محمد أشرف – الدكتور محمد حجازى – الدكتور محمود عفيفى.