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تعليم

موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2020

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:23 م
المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة
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نهلة الشربيني
يترقب طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق انطلاق المرحلة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي، وفتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.


وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق عقب انتهاء مرحلة التحويلات، وتقليل الاغتراب.


وأضاف المصدر، أن المرحلة الثالثة من التنسيق من المحتمل أن تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل وبالتحديد بين يومي السبت والأحد.
 
وتم فتح باب التحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق السبت 12 سبتمبر.
 

 كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.
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