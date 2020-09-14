تفحمت سيارة زفافهما.. إصابة عروسين و3 معازيم بأسيوط

أنقذت العناية الإلهية عروسين و3 معازيم من الموت المحقق بعد أن اشتعلت النيران في سيارتهم أثناء سيرهم بمركب العرس بطريق ساحل سليم / البداري في أسيوط.





وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي باشتعال النيران في سيارة يستقلها عروسين و3 معازيم أثناء سيرهم في موكب العرس بطريق ساحل سليم البداري.





على الفور انتقلت على موقع البلاغ قوات الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين تفحم السيارة بالكامل وإصابة " عبد العال . س .ع " 20 سنة " عريس " و " إيمان . س .ع " 20 سنة " العروسة" تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي و " محمد .ص .ع " 32 سنة و " محمود .ص . ع " 20 سنة و " حسين .ع .ع 32 سنة أقارب العروسين "تم نقلهم إلى مستشفى ساحل سليم المركزي.





تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.