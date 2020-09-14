بالبريد المستعجل.. الوطنية للانتخابات تعلن إجراءات تصويت المصريين في الخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءات تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب 2021





وقالت الهيئة إن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.









ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج سيكون من خلال البريد لكل ناخب على حدة وذلك على مرحلتين طبقًا للجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2021، عقب قيامهم بتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg خلال الفترة من الأحد 27 سبتمبر إلى السبت 10 أكتوبر، ويظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين ويحتفظ بالرقم دون اطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية.





وأضافت الهيئة أنه بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الأولي، فيكون طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين في الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر، للجولة الأولي، وفي حالات الإعادة خلال يومي الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر، وتبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها ىاعتبارًا من 9 صباحًا حتى 9 مساءًا لاستقبال خطابات التصويت ايام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر للجولة الأولي، وفي حالات الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين 21 و22 و23 نوفمبر.





وبالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الثانية، فيتم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين في الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر، للجولة الأولي، وفي حالات الإعادة خلال يومي الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر، وتبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها ىاعتبارًا من 9 صباحًا حتى 9 مساءًا لاستقبال خطابات التصويت ايام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر للجولة الأولي، وفي حالات الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر.





وأشارت الهيئة، أنه تتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لكل دائرة للطباعة وإرسال البطاقات لمقار البعثات الدبلوماسية، ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته وفقًا لدائرة محل اقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة ويقوم بطباعتها وابداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.





وعقب ذلك يضع الناخب بطاقتي الاقتراع داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أيه بيانات من الخارج ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا داخل ظرف يكفي تلك المستندات ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها ثم يرسل الأوراق بنفسه للجنة عن طريق البريد الحكومي المستعجل.





وتقوم كل لجنة بتحرير محضرًا تثبت فيه جميع الإجراءات التي اتبعتها منذ بداية الاقتراع وحتي نهايته، ويوقع من رئيس اللجنة وأمينها كما يحرر أمين اللجنة كشفًا للناخبين لكل دائرة نظام فردي على حده يدون فيه اسم كل ناخب أدلى بصوته والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره ويوقع أمين اللجنة قرين اسم كل ناخب، ويخصص بكل لجنة انتخاب صندوق لكل دائرة من دوائر انتخابات النظام الفردي بدون عليه من الخارج رقم واسم الدائرة.





ويثبت أمين اللجنة بكشف الخطابات الواردة جميع خطابات التصويت التي ترد للجنة خلال المدة المحددة لعملها، وتاريخ إرسالها ويسلمها لرئيس اللجنة للتأكد من ارسال الخطاب خلال المدة المححدة للطباعة والإرسال من واقع خاتم البريد على الظرف فإن ثبت أن تاريخ الإرسال بعد الميعاد استبعد الظرف مغلقًا ويثبت ذلك في كشف الخطابات المستبعدة وبشأن الخطابات المرسلة خلال الموعد المشار اليه يقوم رئيس اللجنة بفض الظرف الخارجي والتحقق من سلامة ما به من مستندات والمظروف المعد لهذا الغرض للتحقق من قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين والمسجلين وعدم سابقة ادلائه بصوته، فإذا ثبت أي مخالفة فيما تقدم تستبعد الأوراق بالكامل وتثبت في كشف الخطابات المستبعدة وفي جميع الأحوال يثبت بالكشف سبب الاستبعاد قرين كل خطاب، وبعد التأكد من سلامة جميع إجراءات التصويت يضع رئيس اللجنة مظروف بطاقتي الاقتراع مغلقًا في الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب بقاعد بيانات الناخبين، وترفق باقي الأوراق بمحضر إجراءات اللجنة وتسجل عملية التصويت على التطبيق المشار اليه لتجنب تكرار التصويت في لجنة أخري، فضلًا عن أثبات اسم الناخب بكشف الناخبين.





وتبدأ إجراءات الانتخاب بإدلاء رئيس وأعضاء وموظفي لجان الانتخاب بالخارج بأصواتهم أمام تلك اللجان كل في دائرته الانتخابية طبقًا لبطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، على أن يراعي الناخب طباعة بطاقتي الاقتراع باستخدام رقم التسجيل وابداء رأيه فيهما ووضعهما داخل ظرف ويغلفه ولا يدون عليه شئ من الخارج وذلك خلال المدة المخصصة للطباعة والارسال، وفي بداية يوم الانتخاب الأول يضع الناخب الظرف في صندوق الاقتراع المخصص لدائرته، ثم تسجيل بياناته على التطبيق المعد لذلك، فضلًا عن اثبات اسمه وتوقيعه ودائرته الانتخابية بكشوف الناخبين من أعضاء البعثة.





وفي نهاية كل يوم من الأيام المحددة لاستقبال خطابات التصويت يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب لهذا اليوم ويغلق الصناديق التي تحوي أظرف الاقتراع بصورة مؤمنة ويحرر محضرًا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الاقتراع ومحاضر وأوراق اللجنة، بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة، وتبدأ اللجنة عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع، ويتم تحرير محضرًا بفتح اللجنة يثبت فيه الاجراءات التي اتتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة.





وأضافت الهيئة الوطنية في قرارها، أنه للمثلي ومندوبي وسائل الإعلام والمنظمات ومندوبي ووكلاء المرشحين والقوائم الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات حضور إجراءات الاقتراع والفرز، فضلًا عمن يسمح لهم رئيس اللجنة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالمتابعة وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.





ولا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخري بخلاف اللجنة التي قام بتسجيل انتخابه عليها، وبعد انتهاء اليوم الأخير لاستقبال الخطابات الواردة للجنة يقوم أعضاؤها في مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع عل حدة وفض الأظرف التي كانت بداخل وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردي وقوائم ثم يفرز كل منها في محضر فرز مستقل يثبت به الحصر العددي لما أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويوقع عليها رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع وعقب انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتالعة وتلقي نتائج تصويت المصريين في الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتولي إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة للنظتم الفرجي وأخر للقوائم، وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين في الخارج للنظامين وعرضة على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج النهائية لعملية الانتخاب.





وتقوم كل لجنة بحفظ كشوف الخطابات المستبعدة وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع لكل دائرة على حدة مع مراعاة فصل بطاقات الاقتراع للنظامين ضمن أوراق الدائرة، داخل ظرف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع عليه رئيس اللجنة وترسل رفق محصر إجراءات اللجنة ومحاضر الغلق وكشف الخطابات الوزارة وسائر أوراق العملية الانتخابية وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية وتسلم إلى لجنة متابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين بالخارج.



