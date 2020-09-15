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تعليم

23 سبتمبر.. مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان ينظم دورة استراتيجيات التدريس أون لاين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وشملت هذه البرامج التدريبية  دورة استراتيجيات التدريس يومي 23-24 سبتمبر ويحاضر بها الدكتور سعيد عبد المعز الأستاذ المساعد بقسم رياض الأطفال بكلية التربية. 


وتهدف البرامج إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

ويأتى ذلك فى إطار السعى  الى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسي له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ولتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية  كل وفق تخصصه.
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