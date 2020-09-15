23 سبتمبر.. مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان ينظم دورة استراتيجيات التدريس أون لاين

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.





وشملت هذه البرامج التدريبية دورة استراتيجيات التدريس يومي 23-24 سبتمبر ويحاضر بها الدكتور سعيد عبد المعز الأستاذ المساعد بقسم رياض الأطفال بكلية التربية.









وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.



