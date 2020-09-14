متحدث الوزراء: العاملون بقاعات الأفراح آخر فئة كانت تعانى من الإغلاق بسبب كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة المتعلقة بفتح قاعات الأفراح مشروط بالالتزام بالإجراءات الصحية و الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.





وتابع: "القاعات المفتوحة التى لا سطح لها، وبحد أقصى لا يتجاوز 300 فرد"، لافتًا إلى أن القرار يدخل فى نطاقه قاعات الأفراح المستقلة التى تملكها أفراد وتخضع لمراقبة المحليات.





وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العاملين بقاعات الأفراح كانوا يعانون على مدى الشهور الستة الماضية بسبب قرارات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، معقبا: "تم السماح لهم بالعمل وتعد هى آخر فئة كانت تعانى من جائحة كورونا".