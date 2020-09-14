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توك شو

%99 من السلع بدون جمارك.. أحمد عبود يكشف تفاصيل الاتفاق التجاري بين بريطانيا واليابان.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:56 م
الدكتور احمد عبود
الدكتور احمد عبود
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد عبود أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة بورتسموث فى بريطانيا، إن اليابان هي ثالث قوة اقتصادية على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور أحمد عبود خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن بريطانيا تبرم أول اتفاق تجاري مع اليابان وسط خلافات حادة مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة بورتسموث فى بريطانيا أن من المتوقع أن يكون هناك تبادل سلع ومنتجات بين الدولتين بنسبة 99% بدون أي جمارك.

وأوضح الدكتور أحمد عبود أن العائد من هذه الاتفاقية سوف يصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الدخل القومي فى بريطانيا بما يقارب 1%.

وأشار إلى أن توقيت الاتفاقية هو أهم شيء لأن هذه الاتفاقية حدثت فى وقت صعب جدا فى ظل صعوبة المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
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