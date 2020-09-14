ضبط موظف بشركة كهرباء استولى على 2.5 طن من مهمات الشركة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المتورطين فى جرائم الاستيلاء على المال العام وتمكنت من ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء لقيامه بالاشتراك مع آخر فى الاستيلاء على قرابة 2,5 طن من مهمات الشركة.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام (موظف بإحدى شركات الكهرباء "له معلومات جنائية" بالاشتراك مع فنى بذات الشركة- مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة).. بالاستيلاء على أعمدة إنارة "مُحمل عليها خطوط نقل الكهرباء جهد منخفض" مملوكة للشركة والمستبدلة من مشاريع الشركة لإحلال وتجديد خطوط الكهرباء الهوائية (بدائرة مركز شرطة كوم حماده بالبحيرة) عقب تقطيعها بقصد بيعها.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبط الموظف، وبمواجهته أقر بنشاطه واعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى.

وقرر المتهم المذكور بإستيلائهما على عدد (21) عمود وتقطيعها بمساعدة (حداد مُقيم بذات الدائرة) تمهيدًا لبيعها نظير مبلغ 25 ألف جنيه.. أمكن ضبط الحداد.





تم بإرشادهما ضبط الأعمدة المستولى عليها (10أعمدة سليمة 11 عمودا تم تقطيعها وزنت جميعها 2,5 طن تقريبًا- أنبوبة أكسجين).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.





يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام التى تضر بالاقتصاد القومى للبلاد.