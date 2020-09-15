هدية العروس عند الأردنيين| ديانا كرزون تتلقى «نُقطة فرحها» من أحد المعازيم.. شاهد

نشر حساب محبي الفنانة ديانا كرزون، على إنستجرام، مجموعة فيديوهات جديدة، تجمعها بزوجها، وكشف الفيديو عن مدى رقة وجمال إطلالتها بفستان الزفاف، فى ختام حفل الزفاف.

وظهر أحد المعازيم- في حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس الإثنين- وهو يقدم الهدية المتعارف عليها (النقود)، للعروس، ديانا كرزون، حيث وضعها في يدها وهو يهنئها بزفافها.

واختارت ديانا كرزون فستانا شفافا من الأكتاف وعليه بعض النقوشات من الورود باللون الأبيض، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأبرزت دينا كرزون المكياج الناعم الذي يبرز من جمال ملامحها؛ حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، والماسكرا، مع وضع اللون البيج كأحمر شفاه.

وظهرت ديانا كرزون بشعر مرفوع إلى الأعلى واختارت تاج باللون الفضي، وطرحة طويلة بـ الدانتيل الشفاف التى تبرز عن أناقتها.

وأكملت ديانا كرزون إطلالتها ببعض الأكسسورات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع قلادات باللون الذهبي على عنقها.