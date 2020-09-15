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أخبار العالم

أكبر شركة لقاحات في العالم تعلن مفاجأة حول لقاح كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:09 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت شركة "سيرم انستيتوت أوف انديا"، أكبر شركة لقاحات في العالم، عن مفاجأة، بشأن إمكانية تطعيم كل سكان العالم بـ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت الشركة، وفق ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن تطعيم كل سكان العالم؛ يتطلب توفير 15 مليار جرعة من اللقاح، بواقع جرعتين لكل شخص، وهو ما لا تستطيع جميع شركات الأدوية في العالم تنفيذه

وأضافت الشركة أن لقاح كورونا، وحتى في حالة ظهوره مطلع العام المقبل، سيحتاج إلى 4 سنوات أو ربما 5 حتى يصل إلى كل سكان العالم. 

وكانت الشركة قد تعهدت بإنتاج مليار جرعة من اللقاح المنتظر لكورونا، سيذهب نصفها إلى الهند، حيث قدرت الشركة سعر الجرعة الواحدة في حدود 3 دولارات، وستستفيد 92 دولة من الكمية المنتجة.

وينتظر العالم بفارغ الصبر، التوصل إلى لقاح نهائي لفيروس كورونا المستجد، وذلك للقضاء على الكابوس المستمر حتى يومنا هذا. 
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