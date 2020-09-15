الأول من نوعه.. دواء مخصص للقضاء على فيروس كورونا في أكسفورد

تم الإعلان عن تجربة جديدة في جامعة أكسفورد، أثبتت أن المنشطات أنقذت حياة بعض مرضى كوفيد- 19، وستخضع الآن لعلاج جديد واعد يسمى ( Regeneron )، ولكنه أغلى بكثير من الأجسام المضادة.





عقار Regeneron التجريبي والمسمى REGN-COV2، هو دواء عبارة عن مزيج من 2 من الأجسام البشرية المضادة ضد الفيروس، كانت الشركة قد طورت سابقًا عقارًا مضادًا مشابهًا ضد الإيبولا، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





وهذا العقار الجديد، على عكس "الديكساميثازون" الذي ثبت أنه ينقذ حياة واحد من كل 8 مرضى مصابين بأمراض خطيرة ، فقد تم اختراع هذا الدواء لمكافحة الوباء، كما أنه نجح خلال دراسات على الحيوانات، ومرحلة أولى من تجارب السلامة ، وهو الآن في مراحل متأخرة من التجارب في الولايات المتحدة.





وقال بيتر هوربي ، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة والصحة العالمية في جامعة أكسفورد وكبير الباحثين في التجربة: "لقد اكتشفنا بالفعل أن أحد العلاجات ، ديكساميثازون ، يفيد مرضى Covid-19 ، لكن معدل الوفيات لا يزال مرتفعًا للغاية ، لذا يجب علينا استمرار البحث عن الآخرين".





وتابع:" تم تصميم تجربة الاسترداد خصيصًا بحيث يمكن اختبارها بسرعة عند توفر عقاقير تحقيقية واعدة مثل REGN-COV2. ونحن نتطلع إلى معرفة ما إذا كان REGN-COV2 آمنًا وفعالًا في سياق تجربة سريرية عشوائية واسعة النطاق ؛ هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت تعمل كعلاج لـ Covid-19 ".





فيما قال "مارتن لاندراي" ، نائب كبير المحققين في التجربة وأستاذ الطب وعلم الأوبئة: "حتى الآن ، كنا ندرس إلى حد كبير ما إذا كان يمكن إعادة تصميم العقاقير الموجودة لمعالجة هذا المرض الجديد ، ولكن لدينا الآن الفرصة لإجراء تقييم صارم تأثير دواء مصمم خصيصًا لاستهداف هذا الفيروس المستجد، وهناك أسباب وجيهة تجعلك متحمسًا لهذا التطور الجديد - سيوفر التعافي تقييمًا قويًا لتأثير هذا العلاج المركب بالأجسام المضادة أحادية النسيلة المصنوع في المختبر في المرضى المقيمين في المستشفى. "



