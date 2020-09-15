الهند تسجل 83 ألفا و809 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند 83 ألفا و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و930 ألفا و237 حالة.





وأفادت وزارة الصحة الهندية - في بيان، وفقا لما أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 1054 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 80 ألفا و776 حالة.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.