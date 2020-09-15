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أخبار العالم

الهند تسجل 83 ألفا و809 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت الهند 83 ألفا و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و930 ألفا و237 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - في بيان، وفقا لما أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 1054 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 80 ألفا و776 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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