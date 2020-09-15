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شاهد.. انتشار عناصر للجيش اللبنانى فى بيروت بعد وقوع اشتباكات بين أنصار حزبين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
الجيش اللبنانى
الجيش اللبنانى
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا بعنوان، نشر عناصر للجيش اللبنانى فى بيروت بعد وقوع اشتباكات بين أنصار حزبين مسيحيين.

ووفقا للتقرير، انتشرت عناصر الجيش اللبناني مساء الإثنين في بيروت عقب وقوع اشتباكات بين أنصار "التيار الوطنى الحر" و"القوات اللبنانية"، تخللها إطلاق نار في حي سن الفيل بشرق العاصمة.


وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية، وقعت الاشتباكات عقب وصول موكب ضخم من المناصرين التابعين لحزب "القوات اللبنانية" إلى أمام مركز الأمانة العامة لـ "التيار الوطني الحر" في بيروت، وترديدهم شعارات بمناسبة ذكرى اغتيال رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل.


وعمل الجيش على الفصل بين الطرفين وفض الاشتباكات.

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