نادية الجندى تبهر جمهورها بإطلالة جديدة.. وسوسن بدر: ملامحك قمر

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر "إنستجرام" وجاءت التعليقات كالآتى: "ملكة الأناقة والجمال - فنانة عظيمة - منورة الدنيا كلها".









يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" من بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وهالة فاخر، وسميحة أيوب، وبيومي فؤاد، ومي الغيطي.





ودارت أحداث مسلسل "سكر زيادة" في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى بالاستحواذ على الفيلا.









وعلقت الفنانة سوسن بدر قائلة: "ما شاء الله روحك وملامحك قمر".اقرأ أيضا: