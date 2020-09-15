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مرأة

قواعد وإرشادات لارتداء التنورة القصيرة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
قواعد وإرشادات لارتداء
قواعد وإرشادات لارتداء التنورة القصيرة
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أسماء عبد الحفيظ

التنانير القصيرة هي المفضلة في خزانة كل فتاة خلال الفترة من أوائل الصيف إلى منتصف الخريف، وغالبًا ما تكون أطول.


وكشف موقع fashion ،عن أفضل الطرق لارتداء التنورة القصيرة.


اكتشفي أفضل طريقة لارتداء التنورة القصيرة:

كيفية ارتداء التنورة القصيرة:

إنها تتوافق مع كل قطعة، لأنها أكثر عالمية من الكلاسيكية - ضيقة جدًا، وصغيرة جدًا، كما تمنح التنانير القصيرة مظهرك لمسة من البراءة.

ويمكنك ارتداء أي نوع من الأحذية مع التنورة القصيرة، الكعب العالي والصنادل ونعال الباليه.



ارتدي قميصًا مع ياقة مع التنورة، أيضًا، يمكن إقران التنورة القصيرة بقميص ليس ضيقًا جدًا أو واسعًا جدًا أو قميصًا.


إذا كانت تنورتك بلون واحد، فيمكنك بالتأكيد اللعب بالألوان والقمصان ذات التصميمات، سيؤدي هذا على الفور إلى جعل قصر التنورة يبدو أقل.


بالنظر إلى حقيقة أن الخريف قادم قريبًا، يمكنك إقرانها بسترة راكب الدراجة النارية أو سترة سوداء للرجال.

مهما فعلتِ، تجنبي ارتداء الأحزمة في التنورة القصيرة، حيث ستؤدي إضافة الحزام إلى جعل جذعك يبدو أقصر مما هو عليه في الواقع، لأن الحزام يرفع التنورة باستمرار.

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