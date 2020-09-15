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أخبار العالم

بعد التطبيع مع إسرائيل.. الإمارات: اتفاق السلام أوقف عمليات الضم في الضفة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:36 ص
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
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شريف سيد
أكد وزير الخارجية الاماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الثلاثاء أن اتفاق السلام مع إسرائيل أوقف عمليات الضم في الضفة الغربية. 

وأضاف بن زايد من واشنطن، أن اتفاق السلام مع إسرائيل لن ينفصل عن التقدم إزاء منح الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم، مؤكدا مواصلة وقوف الإمارات مع القيادة الفلسطينية في أي خطوات نحو السلام.

ولفت إلى أن السلام في المنطقة سيفضي للقضاء على قوى الهزيمة والصراع، موضحا أن قوى غير عربية "متطرفة" تحلم بإمبراطوريات زائلة هي من تخلق ذلك الصراع

وقال بن زايد من واشنطن: " تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة" 

وأضاف: "إعلان البحرين أيضا التطبيع مع إسرائيل فرصة لمواجهة التحديات". 

وتابع: "التطبيع مع إسرائيل يظهر أن الشعوب سئمت الصراعات وترغب بالاستقرار ". 

وشدد في تصريحته على أن التقدم في قيام الدولة الفلسطينية حيوي في هذه المرحلة، مضيفا أن التطبيع لن ينفصل عن التقدم إزاء منح الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم. 

يأتي ذلك مع استعداد واشنطن لتوقيع اتفاقية السلام بين الامارات والبحرين وإسرائيل بحضور كبار المسئولين من هذه الدول.
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