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مرأة

رغم فوائده .. أضرار تناول الليمون

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
الليمون
الليمون
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لمياء الياسين
رغم فوائده أضرار الليمون كثيرة، فهو يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية عند الإفراط فى تناوله ساخنا وعلى معدة فارغة، أو تداخله مع أدوية أخرى مثل أدوية السكري.

وإليك أضرار الزبادي بالليمون وأضرار الليمون على الأسنان وكيفية تجنب أضرار الليمون .

أضرار ملح الليمون:

وفقا لموقع هيلث لاين الإفراط فى تناول ملح الليمون يسبب مشاكل فى المعدة والحلق ثمار الحمضيات تسبب حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض. ووجد أن المرضى الذين اشتكوا من أعراض معدية معوية مماثلة؛ يستهلكون المزيد من ملح الليمون

ويتسبب الإفراط فى تناول ملح الليمون في أعراض حرقة المعدة. إذا كنت تعاني من أعراض حرقة المعدة ، فمن الأفضل مراجعة طبيبك قبل تناول ملح الليمون وإضافته لطعامك 

أضرار الشاى بالليمون:

 يخلص جسمك من الماء الزائد فهو يطرد الكميات الزائدة من الصوديوم عبر البول ويسبب الجفاف وتهيج المثانة. وقد يزيد هذا من الرغبة في التبول في كثير من الأحيان.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك ، يمكنك تجنب ماء الليمون والفواكه الحمضية الأخرى لمدة أسبوع تقريبًا ومعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن. إذا لم يكن كذلك ، استشر طبيبك.

كيف اتجنب أضرار الليمون على الأسنان :

يؤدي الإفراط في تناول ماء الليمون إلى إزالة المعادن الحمضية لـ مينا الأسنان، وقد أثبتت دراسة برازيلية أن عصير الليمون له تأثيرات أكَّالة على الأسنان، مماثلة لتلك الموجودة في المشروبات الغازية. 

كيف نتجنب أضرار الليمون

يتوقع بعض الخبراء أن عصير الليمون يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء. وبالتالي ، تجنب الليمون إذا ظهرت هذه الأعراض ، حيث تختلف الاستجابة.

ويُعتقد أيضًا أن تناول ماء الليمون على معدة فارغة يؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء ، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك.

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