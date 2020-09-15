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أخبار العالم

أنور قرقاش: الإمارات تتجه لوضع أسس مستقبل يرتكز على السلام والاستقرار

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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منار نور
أشاد أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، بمقال الشيخ عبد الله بن زايد عن توجه دولة الإمارات لوضع أسس المستقبل. 

وغرد "قرقاش" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر  " ال الشيخ عبدالله بن زايد في صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Stre Journal اليوم يعبّر بشفافية عن توجه دولة الإمارات الواضح لوضع أسس مستقبل يرتكز على تغليب أهداف السلام والاستقرار والازدهار في منطقة عانت وتعاني من الأزمات واقتتال المحاور.

وتابع: " كما يؤكد الشيخ عبدالله بن زايد في مقاله المهم أن منطق تعزيز دائرة التعايش السلمي من خلال تبني الوسطية في القول والعمل وانتهاج الحوار الإقليمي الذي يعزز السلام وينشد الإستقرار أصبح أولوية في هذه المنطقة إذا أرادت أن تنطلق إلى المستقبل بتفاؤل وأمل " . 

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