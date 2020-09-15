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رياضة

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

كشف الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق كواليس إصابات كورونا فى الأهلى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت بين الفريقين فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : : "الفريق لديه ثلاثة حالات كورونا لديفيد سيزا المدرب العام وعلى لطفى وياسر ابراهيم ".

وأضاف : " لم يكتفى الأهلى بإجراء رابيد تيست وإنما أجرى لهم مسحة كورونا وثبت فعلا إيجايبة عيناتهم".

وتابع : " الحالة الصحية لثلاثي مصابي الكورونا فى الأهلى مطمئنة بشكل كبير وعلى الفور تم عزلهم للتعافي من الفيروس " .

وأكمل : " الناس بتسألنى عن التعاقد مع بدر بانون وأؤكد أن تعاقد الأهلى معه حتى الان غير مؤكد".






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