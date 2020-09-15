محافظ أسيوط يتابع تنفيذ وتسليم مشروعات الصرف ووحدات المعالجة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع تذليل العقبات وحل مشاكل مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في مواعيدها المحددة طبقًا للخطة الزمنية وتذليل جميع المعوقات أمام بعض المشروعات التي تأخر تسليمها بسبب بعض الصعوبات أو تعثر بعض شركات المقاولات التي تنفذ المشروعات.





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جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ورؤساء وممثلي شركات المقاولات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي بأسيوط.













وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لبعض مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ولم يتم الانتهاء منها بعد وتم مناقشة العقبات التي تواجه تسليم تلك المحطات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل العقبات التي تواجه الشركات المنفذة لتسليم تلك المشروعات فى مواعيدها.













وأكد المحافظ على ضرورة تلافي الملاحظات بالمحطات الجاري انشائها تمهيدًا لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لبدء عمليات التشغيل في المواعيد المحددة مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة طبقا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والضوابط المحددة للانشاء حتى يتسنى للهيئة القومية تسليم تلك المحطات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتشغيل.











