سياسي ليبي: حل الأزمة الليبية بشكل نهائي خلال 3 شهور المقبلة

قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق أن الوضع في ليبيا سيشهد إنفراجة كبيرة خلال الأيام المقبلة يشعر بها الشعب الليبي بعد سنوات من الصراع.

وكشف "معتوق"، فى تصريح خـاص لـ"صدى البلد"، عن تحركات تتم على قدم وساق تنهى الأزمة فى ليبيا بشكل نهائي خلال الثلاث شهور المقبلة، وسيتم تشكيل حكومة خدمات ووجود الجيش والقضاء والشرطة للسيطرة على زمام الأمور.

ولفت "المحلل السياسي الليبي"، إلى أن هذه التطورات تأتى بعد تعيين البلغارى نيكو مالدينوف مندوبا للأمم المتحدة فى ليبيا.





وشدد وزيرا خارجية مصر وروسيا، الاثنين، خلال اتصال هاتفي على ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

جاء ذلك في الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الروسي سيرغي لافروف، تم التشاور خلاله حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وتعزيز التعاون المشترك.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري ولافروف تبادلا الرؤى حول التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث أكد شكري على أهمية تجميد الوضع الميداني، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي، وكذلك ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.