رغم وفاة والده أثناء الامتحانات| عمرو حتحوت 97.2% ويستغيث بالرئيس للالتحاق بالطب

قال المهندس محمد حتحوت شقيق الطالب عمرو حتحوت الحاصل علي مجموع 97.2 بالثانوية العامة انه في يوم 17 من شهر يونيو قبل اول يوم امتحانات بيوم فقط توفي والده الدكتور السيد محمد حتحوت (استاذ المسالك البولية والتناسلية بجامعة الازهر ) وتوفي ايضا عمه واثنان من اقاربه الدرجة الثانية قبل وفاة والده بايام واضطر الطالب الي تاجيل الامتحانات ليمتحن مع طلاب الدور الثاني "جميع المواد " وبالفعل قد امتحن حيث ظهرت النتيجة يوم 9 سبتمبر بحصوله علي مجموع كلي 398.5 موكدا علي انه طبقا للتنسيق لن يحظي الطالب بدخوله كلية الطب البشري او طب الاسنان بــ "الجامعات الحكومية " في القاهرة او الاقاليم.









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واوضح في تصريحات خاصة لــ "صدي البلد " انه بسبب دخول الطالب امتحانات الدور الثاني اصبح من طلاب التنسيق المرحلة الثالثة مما ادي الي تعطيل الطالب بالتقديم بكافة كليات الشعبة القمة، مشيرا الي انه توجه الي بعض الكليات الخاصة للحصول علي منحة للالتحاق بكلية طب الاسنان فوجئ بان كل الكليات اغلقت ابوابها واستكملت العدد.





واكد حتحوت انه تواصل مع الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء الذي افادهم بالتوجه لكلية الطب البشري بجامعة بدر التي وصلت مصاريفها الي 100 الف جنيه مصري بالاضافة الي المصروفات الادارية موكدا علي ان غير قادر علي سداد تلك المصروفات وخاصة بعد مرور اسرتهم بمصاريف علاج مرض كورونا الذي اصاب الاسرة بالكامل.



