نقل مقر مركز تلقي طلبات التصالح بحي جنوب الجيزة لمدرسة عمرو بن العاص.. صور

أعلنت محافظة الجيزة، أنه تم نقل مقر تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد رسوم جدية التصالح بحس جنوب الجيزة من المركز التكنولوجي للحي، الي مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة.









وأوضحت محافظة الجيزة ان هذا القرار ياتي بهدف التخفيف على المواطنين ومنع الزحام والتكدسات في محيط مراكز تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، ودفع رسوم جدية التصالح، واستيعاب أكبر قدر ممكن من المواطنين الراغبين في التصالح.









وأكدت محافظة الجيزة، أنه تم تجهيز المدرسة بالتندات والكراسي والمظلات والموظفين الاضافيين لاستيعاب الكثافه الكبيره لتوافد المواطنين ، إضافة إلى تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة، و مبردات كما تم نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الألية للمدرسة وذلك لانهاء كافه المعاملات والاجراءات من مكان واحد للتيسير علي المواطنين وسرعه إنجاز مصالحها .









وأوضح اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، ان المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقًا للإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد الإجتماعي بين المواطنين حفاظًا علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .





وأشار محافظ الجيزة انه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقًا للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة

من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الاجراءات عليهم مشددًا على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعه انجاز طلباتهم.





كما شدد المحافظ على رؤساء أحياء الهرم وجنوب بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لازاله اى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم .







