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محافظات

زيادة اللجان الفنية لإنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء وتكثيف العمل لتقنين أوضاع المواطنين بالسويس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام بالتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة اللجان الفنية إلى خمس لجان ، بواقع لجنة لكل حي لانجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء.


وفي بداية الاجتماع شدد المحافظ على مديري الادارات الهندسية بالاحياء بالمتابعة اليومية ومراجعة الملفات مع تسهيل عمل اللجان الفنية وإعداد تقرير يومي عن حصاد اليوم واعداد الملفات التي تم انجازها.


جاء ذلك بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديري الاملاك الاميرية والزراعية وحماية املاك الدولة والادارات الهندسية والتنظيم بالاحياء وممثلي نقابة المهندسين واللجان الفنية .


وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء والاستفادة من المهلة شهرين لاستكمال باقي المستندات والاوراق والإجراءات والتخفيضات التي تمت في اسعار المتر عن التصالح في البناء من اجل امن وامان المواطن.


واستمع المحافظ الى تقرير من اللجان المشكلة لحصر مخالفات البناء على مستوى المدن السكنية التعاونية مؤكدًا على استمرار عمل اللجنة واستكمال الإجراءات.


وكلف المحافظ السكرتير العام بتكثيف العمل داخل لجان التقنين وسرعة انهاء الاجراءات لاستخراج عقود التمليك وتسليمها الى مستحقيها من المتقدمين للتقنين لتوفيق اوضاعهم.

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