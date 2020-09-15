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أخبار العالم

أول صورة للمعارض الروسي نافالني بعد تسميمه بعقار مميت.. شاهد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:32 م
المعالرض الروسي أليكسي
المعالرض الروسي أليكسي نافالني
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شيماء مصطفى
نشر المعارض الروسي أليكسي نافالني، صورته الأولى من المستشفى، عقب تحسن حالته الصحية، بعد أن كان مهددا بالموت نتيجة تسمم جسمه بعقار مميت.


ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، ظهر نافالني في الصورة التي نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو محاطًا بعائلته.


وقال نافالني: "مرحبًا. أفتقدكم.. ما زلت لا أستطيع فعل أي شيء بنفسي، لكن بالأمس تمكنت من التنفس بمفردي طوال اليوم بدون أي مساعدة خارجية، ولا حتى جهاز التنفس".


وأكدت المتحدثة باسمه أنه يعتزم العودة إلى روسيا، بعد شفائه التام، حيث يخضع للعلاج في برلين.


وكتبت كيرا يارمش على "تويتر": "إنه أمر محير بالنسبة لي لماذا ينبغي لأي شخص أن يفكر بخلاف ذلك".


وكانت الاختبارات الدولية كشفت أن نافالني قد تسمم بسبب غاز الأعصاب القاتل نوفيتشوك.


وأعربت الحكومة الروسية عن رفضها للاتهامات التي وجهتها لها نظيرتها الأمريكية، إضافة إلى حكومات أوروبية أخرى، حول تسميم المعارض الروسي نافالني.
أول صورة للمعارض الروسي نافالني بعد تسميمه بعقار مميت.. شاهد
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